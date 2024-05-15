Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD) призывает купающихся помнить как о своей безопасности, так и о безопасности окружающих.

В прошлом году во время купального сезона VUGD извлекла из водоемов 50 тел погибших людей, а за весь год - 116. В этом году служба уже принимала участие в извлечении 20 тел погибших из воды.