В среду, 15 мая, в Латвии начинается официальный купальный сезон, который продлится до 15 сентября.
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD) призывает купающихся помнить как о своей безопасности, так и о безопасности окружающих.
В прошлом году во время купального сезона VUGD извлекла из водоемов 50 тел погибших людей, а за весь год - 116. В этом году служба уже принимала участие в извлечении 20 тел погибших из воды.
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