В буклете Министерства обороны "Что делать в случае войны" также содержатся советы о том, как действовать на временно оккупированной территории, пишет агентство LETA.

Размещенный на сайте Sargs.lv буклет состоит из 93 страниц, посвященных самым разным темам, которые связаны с действиями в случае войны. Обществу предоставлены советы о том, что делать, например, во время обстрела, как вести себя в зоне боевых действий, как подготовиться к осаде врага, как поддерживать отношения между мирными жителями и военными и как практически помочь обороне государства.

Также один раздел посвящен действиям на временно оккупированной территории. В справочнике говорится, что во время оккупации враг контролирует территорию и его представители пытаются утвердиться в качестве официальной власти. Они пытаются завоевать поддержку и доверие местных жителей и держать их в неведении.

Оккупация обычно сопровождается интенсивной пропагандистской кампанией, провокациями к предательству и насилию по отношению к своему народу, масштабными репрессиями против мирного населения и ростом преступности.

Латвия будет себя защищать в любом случае, каким бы непобедимым не казался враг. Если страна временно потеряет контроль над частью своей территории, граждане Латвии окажут организованное сопротивление захватчику, говорится в подготовленном министерством материале.

Людям также рекомендуется самостоятельно справляться с ситуацией в долгосрочной перспективе, если жизненно важные услуги временно окажутся недоступными или доступность товаров будет снижена. Эксперты советуют выяснить, кто будет оказывать первую помощь людям во время оккупации: больница, неотложная помощь, служба спасения или кто-то другой.

"На оккупированных территориях сотрудничайте с другими людьми, которым вы можете доверять, чтобы вместе действовать более эффективно. Если есть возможность, помогите тем, кому это необходимо. Позаботьтесь о людях с особыми потребностями, женщинах с детьми и пожилых людях, которые нуждаются в поддержке", - говорится в буклете.

Если нужно передвигаться, рекомендуется ходить пешком или ездить на велосипеде, причем по возможности только в светлое время суток.

Также рекомендуется избегать мест, которые могут быть заминированы, например, заброшенных зданий или мостов. В то же время не следует трогать брошенное оружие, боеприпасы или другие предметы, поскольку они могут быть замаскированной взрывчаткой или представлять иную опасность.

Дети не должны трогать потерянные игрушки или другие привлекательные предметы. "Избегайте контактов с солдатами оккупационных сил и не подвергайте свою жизнь опасности провокационным поведением, например, открытой съемкой или фотографированием, прицелом из похожего на оружие предмета, публичным проявлением неповиновения", - говорится в буклете.

Эксперты советуют не доверять информации в СМИ, которую будут транслировать оккупанты, поскольку эта пропаганда будет создана с целью распространения ложной информации и запугивания. Вместо этого следует убедиться, что доступны проверенные источники информации.

Если члены семьи разлучены во время вооруженного конфликта, эксперты рекомендуют сообщить об этом гуманитарным организациям, например, "Красному Кресту", которые помогают людям найти информацию и объединить семьи.

Помочь положить конец оккупации можно, используя методы ненасильственного сопротивления, организованного и систематического противостояния врагу, говорится в буклете Минобороны.

Для того, чтобы действия были более эффективными, необходимо следовать ряду указаний. Во-первых, не сотрудничать с оккупационными силами - не передавать им информацию и не участвовать в общественных собраниях или мероприятиях, организованных оккупантами.

"Помните, что гуманитарная помощь от агрессора - это часть информационных операций гибридной войны. Таким образом они хотят всему миру показать положительный образ, который не соответствует действительности", - говорится в буклете.

Во-вторых, нельзя позволять использовать себя в качестве дополнительной рабочей силы при строительстве оборонных объектов и тому подобного. В-третьих, следует соблюдать законодательство Латвии, а не законы, установленные оккупационными силами.

Нельзя позволять себя спровоцировать насильственными действиями. Эксперты советуют выявлять нарушения прав человека и конституционных ценностей. Однако делать это следует только в том случае, если это безопасно, то есть тайно снимать нарушения и передавать доказательства латвийским правоохранительным учреждениям и международным организациям.

В буклете также рекомендуется помогать пострадавшим от насилия людям, не давать интервью представителям оккупационной власти, не позволять себя снимать или фотографировать.

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