В условиях скандала в декабре 2022 года команда "Дождя" вела себя недостаточно последовательно, а ситуация, в которой латвийские власти приняли решение об отзыве у канала лицензии "за закрытыми дверьми" — "ужасна". Об этом заявил новый генеральный директор "Дождя" Марк Тен в интервью "Медузе" — первом после назначения на должность.

О назначении Тена в конце апреля объявила основательница "Дождя" Наталья Синдеева. Ранее медиаменеджер руководил порталом Sports.ru. В интервью "Медузе" Тен рассказал, что в 2022 году "по-дружески помогал" каналу, а работать в его команде стал в 2023-м.

По мнению Тена, увольнение ведущего Алексея Коростелева в декабре 2022 года было слишком импульсивным решением. "Уместной мерой было бы отстранение от эфира и какое-то последующее разбирательство: что произошло, почему произошло в таких обстоятельствах", — поясняет новый генеральный директор "Дождя".

Еще большей ошибкой медиаменеджер считает "непоследовательность", которую канал позволил себе в дальнейшем: "Я имею в виду комментарии Наташи Синдеевой (спустя несколько дней после скандала она опубликовала видео, в котором позвала Коростелева и других сотрудников, ушедших вместе с ним, вернуться на канал — прим. Delfi). Мне кажется, что, приняв решение, канал должен был поддерживать свою позицию до конца".

Комментируя отзыв у "Дождя" лицензии, Тен назвал "ужасной" ситуацию, при которой это решение Национальный совет по. электронным СМИ (NEPLP) принимал за закрытой дверью, без консультаций с руководством канала. "Если бы регулятор занял более конструктивную позицию, мы могли бы объяснить, что произошло, как мы планируем избегать похожих ситуаций в будущем, и принести извинения аудитории. Тем более что это прямой эфир, в нем ошибки были и будут", — говорит медиаменеджер.

Как отметил Тен, в Латвии находятся редакции других независимых российских СМИ, но "мы, к сожалению, не видим для себя возможности работать в этом регионе". Он также заявил, что и до скандала у "Дождя" были трудности в Латвии: "Мы достаточно долго не могли сделать визы для сотрудников в нужном объеме и какие-то другие необходимые для легализации [сотрудников канала в стране] вещи получить".

При этом "Дождь", по словам его нового генерального директора, потерял "существенную" часть выручки от кабельной дистрибьюции, когда канал отключили сначала в Латвии, а потом и в других странах Балтии.

Говоря о переезде команды в Нидерланды, Тен отметил, что это также привело к дополнительным расходам, поскольку стоимость жизни в Амстердаме заметно выше, чем в Риге. "Выбор этого города связан с уровнем устойчивости и безопасности [для "Дождя"]. Нам нужно находиться в странах, которые дороже, чем нам бы этого хотелось, но спокойнее относятся к россиянам. [...] В Латвии было бы дешевле. Но в Латвии у нас не получилось".

В начале марта 2022 года "Дождь" был отключен от вещания в России в рамках военной цензуры, введенной после начала полномасштабного вторжения в Украину. Значительная часть редакции покинула страну, опасаясь за собственную безопасность. Летом того же года канал перезапустил вещание из Риги, получив латвийскую лицензию.

В начале декабря 2022 года NEPLP аннулировал действие лицензии "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку", исходившей по мнению ведомства от работы "Дождя" в Латвии. Это решение раскритиковали многие журналисты и организации из Латвии и других стран.

Поводом для решения NEPLP стал эфир, в котором ведущий канала Алексей Коростелев предложил зрителям рассказать о ходе мобилизации в России. "Многие из историй, написанных на наши почту и Telegram-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте", — сказал он. Коростелева уволили с "Дождя", вместе с ним ушли еще несколько сотрудников.

Канал подал апелляцию на действия NEPLP, процесс продолжается до сих пор. Рижский окружной суд должен огласить свое решение 20 июня.

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