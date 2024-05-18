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Европейская комиссия (ЕК) предложила не продлевать разрешение на использование в пищу восьми ароматизаторов, которые используются при копчении, поскольку они могут быть токсичными. Об этом пишет Rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио 4 (ЛР4).

Копченая рыба, мясо и сыр популярны в Латвии, но мало кто знает, что их часто готовят не по старинным методам, когда использовали ольховые, кленовые или яблоневые дрова. Сегодня в массовом производстве применяют новые технологии и искусственные ароматизаторы, придающие вкус дыма. Покупатели часто не в курсе, как именно были приготовлены эти продукты.

Принято решение отозвать с рынка восемь ароматизаторов для копчения после того, как Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов признало их потенциально опасными для здоровья людей. Речь идет о конкретных ароматизаторах, а не о самих продуктах, сообщила ЛР4 руководитель департамента безопасности пищевых продуктов Министерства земледелия Зане Ружане.

По ее словам, согласно инструкциям ЕК, их нельзя будет добавлять в пищу и эти ароматизаторы должны быть исключены из списка веществ, разрешенных к использованию в продуктах питания в странах Евросоюза.

Это означает, что производители больше не смогут использовать эти ароматизаторы. Латвийским компаниям будет предоставлено два года или пять лет на пересмотр рецептуры, изменение маркировки и перестройку производственного процесса.

Как сообщил ЛР4 совладелец Karavela Янис Энделе, члены отраслевого объединения проинформированы об изменениях, но большинство уже не используют такие ароматизаторы из-за финансовых причин.

Когда новые правила вступят в силу, пока неизвестно. Минземледелия рекомендует в переходный период внимательно изучать этикетки, чтобы узнать о наличии ароматизаторов.

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