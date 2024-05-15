За последние два года значительно укрепилось понимание западными странами гибридной активности России и других авторитарных государств, а также необходимых контрмер. Такую оценку в отчете высказывает Бюро по защите Конституции (SAB), сообщает агентство LETA.

SAB прогнозирует, что Россия продолжит противодействовать Европе и Западу через деятельность гибридного характера. Прежние гибридные активности демонстрируют способность России действовать в различных средах и использовать различные инструменты. Тенденции последних двух лет также показывают способность России адаптировать свою активность в ответ на принятые западными странами контрмеры.

Учитывая широкий спектр гибридной угрозы, лучшим способом своевременного выявления и устранения гибридных активностей, уменьшения и прогнозирования последствий является сотрудничество и укрепление устойчивости государственного управления и негосударственного сектора, которое в Латвии реализуется и совершенствуется, рассказывает SAB. В других западных странах с увеличением понимания гибридной угрозы укрепляется международное сотрудничество, таким образом уменьшая влияние гибридной активности на страны Запада.

Большинство европейских стран входят в НАТО и ЕС, а вместе с растущими оборонными и сдерживающими способностями НАТО уменьшается вероятность открытого военного противостояния со стороны России. Российская политическая элита не изменит процесс принятия решений и сохранит интерес влиять на решения европейских стран, используя гибридные активности, считает SAB.

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