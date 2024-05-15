Латвия продолжит поддерживать стремление Грузии по вступлению в Европейский союз (ЕС), но выражает обеспокоенность по поводу принятого недавно закона о прозрачности иностранного влияния, заявила во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По словам Браже, страны Балтии и Исландии вложили политический и финансовый капитал в поддержку цели Грузии.

"Мы хотим и видим Грузию как часть Европы и как часть ЕС. Ее европейский путь важен для нас, так же как европейский путь Украины, Албании и других стран", - отметила политик.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что вступление в ЕС требует проведения изменений в правовой системе и правоохранительной системе страны, чтобы она соответствовала в европейским стандартам. Однако Браже указала, что Латвия не пытается таким образом вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.

"Это не участие во внутренней политике. Мы все должны были соответствовать этим стандартам. В наших месседжах нет ничего антигрузинского или антиправительственного. Это то, что пришлось сделать нам самим", - заявила она.

Именно поэтому, по словам Браже, очень трудно понять, почему именно сейчас нужно было принимать этот закон о прозрачности иностранного влияния.

Кроме того, Латвия, Литва, Эстония и Исландия обеспокоены другими принимаемыми в Грузии законами и тем, как правоохранительные органы обращаются с протестующими, подчеркнула министр иностранных дел. Она напомнила, что право на мирное собрание является одним из основных прав человека.

Браже вместе с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, министром иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом находится в Грузии с рабочим визитом.

Министры уже встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, предстоят встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, а также с представителями парламентской оппозиции. В рамках рабочего визита у министров также запланированы встречи с представителями правительства Грузии и неправительственных организаций.

В ходе визита будут обсуждаться актуальные события в Грузии, в том числе вызвавший многочисленные протесты законопроект о прозрачности иностранного влияния, процесс реформирования Грузии в связи с ее интеграцией в Евросоюз, в также укрепление устойчивости к угрозам со стороны России.

Как сообщалось, во вторник, 14 мая, парламент Грузии принял вызвавший противоречивые оценки закон об иностранном влиянии, против которого в Грузии уже неделями длятся массовые протесты. Законодатели проголосовали 84 голосами "за" и 30 голосами "против", приняв закон в третьем, окончательном, чтении. Евросоюз (ЕС) во вторник предупредил Грузию, что принятие закона помешает ее присоединению к блоку.

"Странам ЕС ясно, что если этот закон будет принят, он станет серьезным препятствием для Грузии в ее европейской перспективе", - отметил пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля Петер Стано.

Принятый закон предусматривает, что негосударственные организации и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, должны будут зарегистрироваться как организации, "действующие в интересах иностранного государства". Эта фраза - единственное отличие по сравнению с отозванным в прошлом году законопроектом, в котором говорилось, что эти организации должны зарегистрироваться как "агенты иностранного влияния".

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