Volvo — вторая по популярности марка подержанных автомобилей в Латвии, Чаще покупают только немецкие BMW. Какими бы надежными и качественными не казались автомобили этой шведской марки, время и зимние дороги берут свое - Volvo, проехавшая по латвийским дорогам 18 лет, может проржаветь настолько, что сваривать в машине уже нечего. Такой вывод в соцсетях обнародовал автомеханик Юрис Попов, которого знакомые зовут Autospecu Jurka.
Volvo — вторая по популярности марка подержанных автомобилей в Латвии, Чаще покупают только немецкие BMW. Какими бы надежными и качественными не казались автомобили этой шведской марки, время и зимние дороги берут свое - Volvo, проехавшая по латвийским дорогам 18 лет, может проржаветь настолько, что сваривать в машине уже нечего. Такой вывод в соцсетях обнародовал автомеханик Юрис Попов, которого знакомые зовут Autospecu Jurka.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv