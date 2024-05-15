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Рижская дума приняла обязательные правила "О муниципальной пошлине за содержание и развитие муниципальной инфраструктуры в Риге", которые предусматривают на 50% снизить плату для физических лиц за утверждение планов строительства нового жилья в столице.

Также пошлина не будет взиматься за перестройку деградирующих зданий.

Как заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, изменения нужны для того, чтобы способствовать устойчивому развитию города и мотивировать рижан выбирать Ригу местом строительства своего частного дома.

"Это шаг вперед, чтобы помочь владельцам недвижимости восстанавливать и приводить в порядок руины, мотивировать людей строить свою жизнь в нашем городе и улучшить общий облик Риги", - сказал он.

По словам Ратниекса, Рига остро нуждается в новом и доступном жилье, но ситуация сложная, потому что строительство нового жилья очень подорожало.

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