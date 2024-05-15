Сегодня, в первый день нового купального сезона, Инспекция здравоохранения (VI) провела первые в сезоне проверки качества воды на официальных пляжах, и везде оно соответствует нормам, сообщили агентству LETA в инспекции.

Микробиологические показатели не превышены ни в одной пробе воды, и купание разрешено во всех 59 официальных местах.

Специалисты инспекции будут лабораторно и визуально проверять качество воды на официальных пляжах один раз в месяц до конца купального сезона 15 сентября. В лаборатории определяют два микробиологических показателя — концентрацию кишечных палочек E.coli и кишечных энтерококков. Эти показатели могут свидетельствовать о наличии в воде болезнетворных патогенных бактерий и вирусов. Визуально специалисты оценивают цвет воды, особое внимание обращают на плавающие в воде отходы и нефтепродукты, а также на размножение сине-зеленых водорослей.

Текущие результаты проверок качества воды на официальных пляжах публикуются на сайте VI в разделе "Peldvietu ūdens kvalitāte", где можно найти также карту официальных пляжей Латвии и информацию о безопасности на воде.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!