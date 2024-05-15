Сегодня Грузия находится на историческом перепутье, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. О том, что такая беседа состоялась, Ринкевич сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ринкевич отметил, что Латвия продолжит поддерживать Грузию в ее стремлении стать частью Европейского союза (ЕС).

"Поговорил по телефону с президентом Грузии Салом Зурабишвили. Сегодня Грузия находится на историческом перепутье. Латвия поддерживает грузинский народ и его желание присоединиться к ЕС. Мы обсудили актуальную ситуацию. Я ценю личную позицию президента и мы договорились оставаться на связи", - написал президент.

Had a 📞 conversation with President of Georgia @Zourabichvili_S.



Georgia is at the historic crossroads today. 🇱🇻 supports 🇬🇪 people and their wish to join EU.



We discussed the current situation, I appreciate President’s personal stance, we agreed to be in touch. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 15, 2024

Между тем, Зурабишвили поблагодарила своего латвийского коллегу за поддержку и "активное участие Латвии" во время визита министров иностранных дел стран Балтии и Исландии в Грузию.

"Спасибо, президент Эдгар Ринкевич, за то, что Латвия неизменно поддерживает европейские стремления Грузии и ее народ. Я благодарна за активное участие Латвии в сегодняшнем визите министров в Грузию в этот решающий период", - заявила Зурабишвили.

Thank you, President @edgarsrinkevics , for Latvia's steadfast support of Georgia's European aspirations and the people of Georgia



Thankful for Latvia's active participation in today’s ministerial visit to Georgia during this pivotal period



🇬🇪🇱🇻🇪🇺 https://t.co/GqN07eHCCC — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 15, 2024

Как сообщалось, во вторник, 14 мая, парламент Грузии принял вызвавший противоречивые оценки закон об иностранном влиянии, против которого в Грузии уже неделями длятся массовые протесты. Законодатели проголосовали 84 голосами "за" и 30 голосами "против", приняв закон в третьем, окончательном, чтении. Евросоюз (ЕС) во вторник предупредил Грузию, что принятие закона помешает ее присоединению к блоку.

"Странам ЕС ясно, что если этот закон будет принят, он станет серьезным препятствием для Грузии в ее европейской перспективе", - отметил пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля Петер Стано.

Принятый закон предусматривает, что негосударственные организации и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, должны будут зарегистрироваться как организации, "действующие в интересах иностранного государства". Эта фраза - единственное отличие по сравнению с отозванным в прошлом году законопроектом, в котором говорилось, что эти организации должны зарегистрироваться как "агенты иностранного влияния".

В пятницу, 15 мая, в Грузию с визитом отправилась министр иностранных дел Латвии Байба Браже со своими коллегами из Литвы, Эстонии и Исландии.

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