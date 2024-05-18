С 20 по 27 мая по всей Европе и в Латвии пройдет Европейская неделя весеннего тестирования. Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывают жителей воспользоваться возможностью пройти тест на ВИЧ, гепатит B и C бесплатно и анонимно.

Ежегодно пункты профилактики ВИЧ по всей Латвии участвуют в мероприятиях Европейской недели тестирования, чтобы способствовать пониманию жителями Латвии необходимости проведения тестов на ВИЧ и гепатиты и важности своевременного выявления инфекции. Поскольку эти инфекционные заболевания долгое время могут оставаться незамеченными из-за отсутствия симптомов и признаков заболеваний, важно проверить свое здоровье, проведя тест.

Проведение экспресс-тестов в пунктах осуществляется бесплатно, анонимно и конфиденциально, при этом посетитель до и после проведения теста получает консультацию специалиста. Результат теста можно узнать уже через 20 минут. "С пальца берется пара капель крови, и уже через 20 минут результат готов. Это очень простой, удобный и быстрый способ убедиться в статусе ВИЧ, гепатита B и C. Советуем сексуально активным людям проводить такой тест раз в год", — говорит старший координатор по содействию здоровью Отдела профилактики заболеваний SPKC Кристине Озолиня.

В Латвии сейчас в общей сложности работают 28 пунктов профилактики ВИЧ, из которых 27 в разных городах Латвии занимаются экспресс-тестированием. Кроме того, в рамках недели тестирования будут проводиться выездные тестирования в латвийских учреждениях высшего образования, социальных службах, приютах, тем самым обеспечив еще более широкую доступность тестирования для населения.

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