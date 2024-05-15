Сегодня комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала в первом чтении поправки к Закону о военной службе, которые позволяют в случае мобилизации служить в латвийской армии и гражданам других стран.

Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Сейма, поправки к закону предусматривают, что в случае всеобщей и частичной мобилизации в Национальных вооруженных силах смогут на добровольной основе служить граждане стран Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО, а также Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины.

В настоящее время иностранцы не могут быть приняты на военную службу в кризисных ситуациях. С другой стороны, опыт Украины показывает, что граждане других стран могут эффективно воевать в вооруженных силах, заявили авторы законопроекта.

В законопроекте установлены требования для принятия иностранца на военную службу. Иностранец не может быть штатным или внештатным сотрудником, агентом, резидентом или хранителем конспиративной квартиры иностранной службы безопасности, разведки или контрразведки. Также в латвийскую армию не могут быть приняты иностранцы, ранее служившие в СССР или Латвийской ССР.

Прием иностранца в латвийскую армию должен отвечать интересам национальной безопасности, о чем дает свое заключение Служба военной разведки и безопасности. Также иностранец должен знать государственный язык или хотя бы один из официальных языков НАТО – английский или французский.

Кроме того, поправки предусматривают улучшение условий для будущих латвийских солдат, в том числе отказ от минимального пятилетнего срока контракта, и требование знания одного из официальных языков НАТО для старших инструкторов. Сейчас это требование установлено только для военнослужащих, претендующих на офицерское звание.

Поправки должен еще принять Сейм в трех чтениях.

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