Сегодня в комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений голоса депутатов разделились пополам и, таким образом, не получил достаточной поддержки продвигаемый правительством законопроект о роспуске Резекненской городской думы, сообщает агентство LETA.

За законопроект еще предстоит проголосовать Сейму. Как отметил председатель комиссии Олег Буров ("Честь служить Риге"), голосование на парламентских слушаниях в первом чтении ожидается 23 мая.

Если парламент концептуально поддержит законопроект, над ним еще предстоит работать, скорее всего, и во втором, и в третьем чтении.

Как сообщалось, планируется, что этим законом Сейм распустит Резекненскую думу, учитывая, что она допустила нарушения закона об управлении бюджетом и финансами, закона о бюджетах самоуправлений и закона о самоуправлениях, не обеспечив выполнения установленных законами функций и не соблюдя интересы государства и жителей соответствующей административной территории.

В Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития отметили, что дума продемонстрировала систематическую некомпетентность и предприняла заведомо противоправные действия, связанные с разработкой, принятием и исполнением муниципального бюджета на 2023 год, а также разработкой и принятием бюджета на 2024 год.

Надзирающие органы государственного управления не получили уверенности в том, что финансовая ситуация самоуправления при действующей думе может измениться. Это ставит под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и обеспечение деятельности администрации.

Законопроектом планируется назначить в муниципалитете временную администрацию. Ее руководителем станет бывшая глава Регистра предприятий, юрист Гуна Пуце, а ее заместителями — ректор Резекненской академии технологий, доктор экономических наук Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.

Состав временной администрации выбран с учетом предыдущего опыта работы кандидатов в госуправлении, их репутации и образования. Они смогут совмещать свои должности с действующими должностями в других органах.

Как сообщалось, осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к неспособности города выполнять свои финансовые обязательства. В этих условиях министр охраны окружающей среды и регионального развития отстранила от должности тогдашнего председателя Резекненской думы Александра Барташевича. Он оспорил свое отстранение в суде, а его однопартийцы из "Вместе для Латвии" пытались добиться роспуска Резекненской думы и внеочередных выборов.

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