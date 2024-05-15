Заявления ответственных должностных лиц свидетельствуют, что для роспуска Резекненской думы нет законных оснований, заявила агентству LЕТА председатель Сейма, представитель Союза зеленых и крестьян (СЗК) Дайга Миериня.

По ее словам, сегодня комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям имела возможность ознакомиться с мнением юридического бюро парламента о том, что не было выявлено существенных нарушений, которые совершались бы неоднократно и систематически, и что поэтому существуют высокие риски обжалования решения о роспуске думы в Конституционном суде.

По словам Миерини, на заседании комиссии представитель Министерства финансов также указал на то, что Резекненская дума добилась значительного прогресса во внесении необходимых уточнений в свои финансовые дела и что у государства нет причин не предоставлять Резекне кредит.

Спикер Сейма подчеркнула, что самым важным в этом вопросе является соблюдение верховенства закона. Представители Министерства охраны окружающей среды и регионального развития не смогли ответить на ее вопрос на заседании комиссии о том, есть ли у самоуправления трудности с выполнением его автономных функций. Нет оснований полагать, что они есть, и нет оснований полагать, что Резекненская дума недееспособна, заявила спикер.

Миериня признала, что в работе Резекненской думы были ошибки и нарушения, но сейчас дума их устранила и практически может продолжать свою работу.

Поэтому на сегодняшнем заседании комиссии члены СЗК воздержались от голосования, а фракция СЗК совместно решит, как продолжить голосование в Сейме.

Как сообщалось, в комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям правительственный законопроект о роспуске Резекненской городской думы сегодня поддержан не был, но он все равно должен быть вынесен на голосование в Сейме. По словам председателя комиссии Олега Бурова, голосование в первом чтении ожидается 23 мая.

В заключении юридического бюро Сейма по законопроекту о роспуске Резекненской думы говорится, что аннотация к документу не содержит достаточно оснований для ее роспуска.

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