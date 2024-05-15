Италия потенциально может стать стратегически важным инвестором в Латвии, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе официального визита в Италию на встрече с местными предпринимателями и представителями университетов.

Как сообщает Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР), во время круглого стола Ринкевич подчеркнул, что Латвии есть что предложить итальянским предприятиям.

"Мы фокусируемся на инновационных и технологически емких решениях, способствуя развитию цифровых решений и проектов зеленой энергетики. Италия уже участвует в развитии проекта "Rail Baltica" и потенциально может стать стратегически важным инвестором в других секторах, таких как биоэкономика, биомедицина или умная энергия", - сказал президент Латвии.

Ринкевич также отметил, что развитие оборонного сектора и ускорение инноваций - одни из главных приоритетов Латвии. Он рассказал, что Латвия создала коалицию беспилотников, в которой готова сотрудничать с Италией.

После встречи с итальянскими предпринимателями директор департамента инвестиционных проектов ЛАИР Анна Буче заявила, что Латвия может воспользоваться богатым опытом Италии в области производства, дизайна и инноваций. По ее мнению, приход в прошлом году в Латвию предприятия по металлообработке и производству стали "Mercegaglia" стал важным шагом в экономическом сотрудничестве двух стран, но сотрудничество можно распространить и на другие отрасли, включая технологии, транспорт, финансовые услуги и другие сферы.

Италию на переговорах представляли такие предприятия и организации, как "Mercegaglia2, железнодорожные строители "Rizzani de Eccher", оборонная компания "Leonardo", итальянский банк "Intesa Sanpaolo", университет "Vita Salute San Raffaele", который сотрудничает с Рижским университетом им. Страдиньша и Рижским техническим университетом, Университет Бергамо, Университет Саленто и другие. Латвию, помимо президента, представляли ЛАИР, "Latvenergo", Латвийский государственный телерадиоцентр и Рижский технический университет.

В ходе официального визита Ринкевич встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и другими высокопоставленными должностными лицами Италии. Он также встретился со своими соотечественниками, проживающими в Италии, и дал несколько интервью итальянским СМИ.

LIAA отмечает, что в 2023 году общий торговый оборот товаров и услуг Латвии с Италией составил 1,35 миллиарда евро, что позволило Италии занять 12-е место среди внешнеторговых партнеров Латвии. Общий объем экспорта товаров и услуг в Италию составил 387 млн евро, что составляет 1,5% от общего объема экспорта Латвии, а объем импорта товаров и услуг - 959,1 млн евро, что составляет 3,4% от объема импорта Латвии.

LIAA отмечает, что наиболее важными товарами латвийского экспорта в Италию являются изделия из древесины, машины и электротовары, а также минеральные продукты. Основными товарами, импортируемыми из Италии, являются продукты питания, машины и электротовары, текстиль и дизайнерские изделия.

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