18 и 19 мая во время Детского дня Rimi и Рижского марафона Rimi 2024 планируются значительные изменения в движении общественного транспорта, сообщили в муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme.

На некоторых участках кратковременно будет перекрыто движение транспорта, что повлияет на движение общественного транспорта.

18 мая примерно с 9:45 будет временно перекрыто движение по улице Валдемара возле Латвийского художественного музея, по улице Лачплеша, улице Бривибас, бульвару Бривибас до памятника Свободы.

Закрытие участков улиц кратковременно повлияет на движение автобусов 2, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 37, 41, 50 и 53, троллейбусов 3, 4, 5, 14, 17, 19, 25, 31 и 34.

19 мая с начала мероприятия и до закрытия трассы примерно в 16:10 будут изменения в некоторых маршрутах общественного транспорта, а несколько маршрутов кратковременно будут закрыты.

Изменения коснутся автобусных маршрутов 2, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 37, 41, 50, 53, трамвайных маршрутов 1, 5, 7, 11, троллейбусных маршрутов 3, 4, 5, 9, 14, 17, 19, 25, 31, 34.

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