Партии "Новое Единство", Национальное объединение, "Объединенный список" и Новая консервативная партия решили не участвовать в предвыборных дебатах на русском языке, сообщили агентству LETA представители политических сил.

Учитывая дискуссию в обществе об организации предвыборных дебатов на русском языке, "Новое Единство" считает, что, особенно после вторжения России в Украину, с латвийскими СМИ следует общаться на латышском языке. По мнению партии, в период предвыборной кампании в Европейский парламент (ЕП) дискуссии в СМИ должны вестись только на государственном языке, поэтому участвовать в дебатах и передачах на русском языке не будет.

"Новое Единство" подчеркивает, что баллотироваться и голосовать на выборах в Европарламент могут только граждане стран-членов Европейского союза (ЕС), а гражданство любой страны требует знания национального языка, что обеспечивает возможность интеграции в общество и единое информационное пространство.

"Предвыборные дебаты на русском языке придают этому иностранному языку, который не является официальным языком ни одной страны ЕС, особый статус и значение, что противоречит установкам государственной языковой политики", - указывают в партии, напоминая, что принятые Сеймом в прошлом году поправки к закону о предвыборной агитации усиливают роль государственного языка, запрещая агитацию на русском, и направлены на полное вовлечение проживающих в Латвии граждан ЕС в избирательный процесс.

Так как дебаты являются специфическим форматом предвыборной агитации, и учитывая геополитическую ситуацию, "Новое Единство" решило не участвовать в предвыборных дебатах на русском языке.

Между тем, Нацобъединение не поддерживает и считает неприемлемой идею проведения дебатов перед выборами в ЕП на русском языке и не будет участвовать в них, а также призывает другие политические партии занять четкую позицию по этому вопросу. Нацобъединение будет защищать статус государственного языка всеми возможными способами, в том числе путем подачи поправок к закону, сообщили в партии.

Нацблок ранее заявлял, что предвыборные дебаты не должны проводиться на русском языке. Как отмечает партия, ряд экспертов, в том числе бывший президент Латвии и эксперт в области права Эгилс Левитс, также публично выразили мнение о том, что предвыборные дебаты в общественных СМИ не должны проводиться на русском языке. Он подчеркнул, что предвыборные дебаты на русском языке противоречат Сатверсме, где закреплен статус латышского языка как государственного. Мнение Левитса разделяет и бывший председатель Конституционного суда и эксперт по правовым вопросам Инета Зиемеле.



"Объединенный список" также будет участвовать только в дебатах, которые пройдут на государственном языке, заявил в социальной сети Х (Twitter) 0лидер списка кандидатов в Европарламент от "Объединенный список" Рейнис Познякс. "На третий год войны это кажется само собой разумеющимся", - заявил он.



Одна из лидеров списка кандидатов в Европарламент от Новой консервативной партии Лиана Ланга заявила в социальных сетях, что партия также не будет участвовать в предвыборных дебатах на русском языке. "Мы согласны с экспертами по конституционному праву в том, что проведение подобных дебатов незаконно", - считает Ланга.

Как сообщалось, в обществе разгорелась полемика о том, допустимо ли организовывать дебаты перед выборами в Европарламент в общественных СМИ на русском языке. На этой неделе Центр государственного языка (ЦГЯ) выступил с заявлением, что не поддерживает идею Латвийского телевидения (LTV) провести предвыборные дебаты на русском языке на общественном телевидении, поскольку считает, что такая идея противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества.

В ответ на это LTV обратилось в Министерство юстиции, так как считает это заявление попыткой повлиять на редакционные решения СМИ. По мнению LTV, ЦГЯ не понимает, чем предвыборная агитация, как она определена законом, отличается от предвыборных трансляций. Представители СМИ объясняют, что предвыборные дебаты - это не предвыборная агитация, а контент о выборах в Европарламент.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !