Foto: Aizsardzības ministrija

В Балвском крае строительная фирма Nordes Būve начала строительство забора на границе Латвии и России, сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию.

Сейчас идет монтаж столбов и секций забора, первые работы проведены уже более чем на 1000 метров.

Следующим этапом работ станет монтаж колючей проволоки и ворот. При возведении забора в заболоченных местах будут использованы бетонные понтонные конструкции, которые специально для этого проекта изготавливают на производствах LT Betons и Skonto prefab в Латвии.

Nordes Būve получила право на проведение работ по возведению забора на территории Балвского и Лудзенского краев, в общей сложности протяженностью 25 километров. В соответствии с договором работы планируется завершить до конца текущего года.

Всего Valsts nekustamie īpašumi заключила 16 договоров с шестью компаниями на строительство забора на латвийско-российской границе, охватывающего границу по всей ее длине.

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