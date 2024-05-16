Информационный центр Министерства внутренних дел завершил финансируемый Европейским союзом проект по установке современных видеокамер дальнего действия/термического видеонаблюдения для выполнения задач Государственной пограничной службы на побережье Рижского залива Балтийского моря, сообщило агентство LETA.

Одна из задач Государственной пограничной службы — контроль за морской границей Латвии с использованием технических средств. Поэтому для оперативного и эффективного предотвращения нелегального пересечения государственной морской границы и борьбы с нелегальной миграцией сотрудникам Государственной пограничной службы необходимы эффективные технические средства — видеокамеры наблюдения.

Для обеспечения контроля за соблюдением правил движения судов во внутренних водах в морских портах, где установлены места пересечения государственной границы, была создана морская система видеонаблюдения.

Целью является выявление и предотвращение несанкционированного пересечения морской границы. Сотрудники Государственной пограничной службы патрулируют территориальное море и акватории портов, проводят видеонаблюдение и получают информацию от других государственных служб. Для пограничной службы критически важно не только замечать любое движение, но и идентифицировать судно, то есть определить его тип, курс, скорость, государственную принадлежность.

Морская система видеонаблюдения также используется для фиксации и наблюдения за морскими происшествиями, что облегчает работу при расследовании морских происшествий.

В результате закупки были установлены современные видеокамеры дальнего действия вдоль морской границы Латвии, а также модернизировано оборудование оператора.

Общие расходы проекта составили 1 195 176 евро, из которых финансирование Европейского союза составило 896 382 евро или 75% совместного финансирования. Платежи из государственного бюджета составили 298 794 евро или 25% от стоимости проекта.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!