Сегодня вечером в Риге прошло шествие украинской общины в честь Всемирного дня вышиванки. В нем примут участие украинцы из Риги, Валки, Вентспилса, Резекне и других городов Латвии.

Шествие началось в 17.00 у Латвийской национальной оперы, дойдет до Памятника Свободы и завершится у "Дома Украины в Латвии", где выступит украинский музыкант "Constantine" (Константин Дмитриев) и пройдет благотворительный аукцион.

Фото: Anna Suhareva/DELFI

Организаторы мероприятия заявляют, что цель шествия - поднять вопрос о похищении и депортации 20 тысяч украинских детей на территорию России.

Фото: Anna Suhareva/DELFI

"Украинцы во всем мире отмечают День вышиванки, одеваясь в национальный костюм, тем самым показывая его красоту, традиции и культуру, но в то же время привлекая внимание к цели России уничтожить украинский народ и национальную идентичность", - заявляет ассоциация "Дом Украины в Латвии".

Фото: Anna Suhareva/DELFI

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