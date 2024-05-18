В Риге низкопольные трамваи могут начать курсировать по 7-му трамвайному маршруту до Лиго, сообщил агентству LETA член правления Rīgas satiksme Янис Голубев.

По словам Голубева, в ходе реконструкции линии 7-го маршрута была проделана большая работа, и осталось совсем немного, чтобы по этому маршруту начали ходить низкопольные трамваи. Проект завершен примерно на 95%, остались в основном работы по благоустройству.

В рамках проекта было построено 30 новых остановок, более 10 километров новых контактных сетей, максимально исключив прикрепленные к зданиям контактные линии. Теперь они прикреплены к опорам. В целом на маршруте использовано 230 новых опор контактных сетей и обновлено 46 опор.

Проложено более пяти километров новых трамвайных путей, перестроено 950 метров водопроводных сетей и 1100 метров бытовой канализации. В рамках проекта было уложено 15 630 квадратных метров асфальтобетона и 10 615 квадратных метров тротуарной плитки. Другие работы включали замену бордюров, установку дорожных знаков и озеленение.

Строительные работы софинансируются из Фонда сплочения Европейского Союза. В рамках данного проекта также планируется восстановить инфраструктуру 5-го трамвайного маршрута и пересечения набережной 11 ноября и улицы 13 января.

Общая стоимость проекта оценивается в 55,2 млн евро, при этом Фонд сплочения будет софинансировать 85% расходов проекта, или 38,78 млн евро.

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