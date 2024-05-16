В войне России против Украины беспилотники используются для самых разных задач, от разведки до нанесения ударов. Недорогой FPV-дрон может вывести из строя дорогой танк, и потому такие аппараты востребованы на фронте. Проблема в том, что управлять ими сложно и опасно: операторы таких систем часто гибнут, рассказал передаче "ТЧК" на Rus.Lsm.lv основатель компании по производству дронов Atlas Aerospace Иван Толчинский.

Беспилотники самого Atlas на фронте используются для наблюдения, корректировки огня, но сами ударов не наносят, сообщил Толчинский. По его словам, дроны сейчас применяются на фронте для сброса бомб. "Снаряды можно крепить и к FPV-дрону, но есть и такие "тяжеловозы", которые несут бомбы весом 25 кг на 20 км, есть системы для наведения, для корректировки артиллерийского огня, как наши. Получается, дроны сейчас почти везде используются", — рассказал специалист.

Он отметил, что особенно перспективными сейчас считаются упомянутые FPV-дроны, т.е. такие, которые передают с камеры картинку оператору и управляются непосредственно им. Потому что такие аппараты дешевы и при этом могут выводить из строя в разы более дорогую технику противника. Он привел пример: FPV-беспилотник может стоить две тысячи долларов, а подбитый им танк Т-72 — несколько миллионов.

"Там только одна проблема: чтобы уметь управлять FPV-дроном, нужно несколько месяцев учиться, еще нужно иметь талант, потому что управлять им довольно сложно. Почти как играть на скрипке. Это полностью ручное управление. И проблема в том, что гибнет очень много операторов FPV-дронов", — рассказал гость передачи.

Уже сообщалось, что правительство Латвии в этом году намерено направить Украине дроны общей стоимостью в 10 млн евро.

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