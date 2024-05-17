Foto: LETA

В понедельник, 20 мая, будут закрыты все центры обслуживания клиентов Дирекции автотранспорта (ATD) — в Риге, Даугавпилсе, Цесисе и Лиепае, сообщило агентство LETA со ссылкой на представителей ATD.

ATD призывает клиентов получать услуги в предыдущий или следующий рабочий день.

В то же время все электронные заявки, поданные 20 мая, будут обработаны дирекцией на следующий рабочий день.

ATD является государственным исполнителем в области международных перевозок, лицензирования коммерческих автоперевозок и планирования общественного транспорта.

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