Партия "Прогрессивные" планирует принять участие в дебатах перед выборами в Европейский парламент на русском языке, сообщила агентству ЛЕТА сопредседатель партии Юстине Пантелеева, которая также баллотируется на выборах.

"Прогрессивные" считают, что в нынешних условиях важно противостоять "необъективной и ложной информации", и это важно и в рамках дебатов на русском языке, поскольку в них примут участие и те партии, которые хотели бы отдалить Латвию от Европы и приблизить ее к России, сказала Пантелеева.

"Если в прямом эфире звучат заявления, которые угрожают нашей безопасности, ставят под сомнение права Украины, то мы хотели бы их немедленно опровергнуть", - подчеркнула представитель "Прогрессивных".

"Если другие партии не хотят дискутировать, чтобы уменьшить возможности создания напряженности, то мы не можем считать такие действия ответственными, потому что это противоречит нашей общей цели - единству всех девяти евродепутатов", - сказала она.

Также "Прогрессивные" считают, что решения о дебатах на русском языке должны принимать сами СМИ, а не под влиянием политиков.

Решение общественных СМИ о дебатах на русском языке спорно, но, если они состоятся, Союз зеленых и крестьян (СЗК) примет в них участие, сказал агентству LЕТА лидер списка СЗК на выборах в Европарламент и председатель парламентской фракции Харийс Рокпелнис.

По его словам, если бы он был организатором, то, скорее всего, не стал бы проводить дебаты на русском языке, так как в Латвии - один государственный язык. Однако в проведении дебатов на русском языке тоже есть своя логика, поскольку перейти только на использование госязыка так быстро не удается. Поэтому, если есть другие партии, которые ведут активную агитацию на русском языке, СЗК хочет использовать дебаты, чтобы заявить о своей политической позиции.

Как сообщалось, другие представленные в Сейме партии уже заявили, что не будут участвовать в предвыборных дебатах на русском языке - это "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, а также не представленная в парламенте Новая консервативная партия.

На этой неделе Центр государственного языка (ЦГЯ) выступил с заявлением о том, что не поддерживает идею Латвийского телевидения (ЛТВ) о проведении на общественном телевидении перед выборами в Европарламент дебатов на русском языке, так как это противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества.

ЛТВ в связи с этим обратилось в Министерство юстиции с просьбой разъяснить заявления ЦГЯ, поскольку считает это попыткой повлиять на редакционные решения общественных СМИ. Как указало ЛТВ, ЦГЯ не понимает, чем предвыборная агитация отличается от передач о выборах, так как предвыборные дебаты - это не агитация, а контент о выборах в Европарламент.

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