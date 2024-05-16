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Редакционный совет Латвийского телевидения (ЛТВ) в настоящее время не рассматривает возможность отмены дебатов перед выборами в Европарламент на русском языке, запланированных на мультимедийной платформе Rus.LSM, сообщили агентству ЛЕТА на ЛТВ.

Совет отмечает, что дебаты на Rus.lsm - лишь небольшая часть передач и материалов, которые ЛТВ и портал общественных СМИ LSM предложат в преддверии выборов в Европарламент, например, цикл программ "Кто должен быть в Европейском парламенте?" с ведущим Янисом Домбурсом и дебаты "Выбирай будущее!" с ведущей Анете Бертуле.

"Мы считаем публичные заявления государственных учреждений и политиков целенаправленными попытками повлиять на деятельность общественных СМИ, что в свободной и демократической стране неприемлемо. Поэтому мы не отступим от важной задачи - обратиться во время предвыборных дебатов к максимально широкой аудитории", - заявила главный редактор ЛТВ Сигита Роке.

Она заверила, что ЛТВ защищает и всегда будет защищать латышский язык.

"Мы убеждены, что предвыборные дебаты на других языках никак не угрожают латышскому языку, но обеспечивают нечто очень важное - дают по возможности самой широкой аудитории в Латвии достоверную и разнообразную информацию о демократических процессах и ценностях, в том числе ответы кандидатов на важные для каждого жителя вопросы о демократии, безопасности и нашей стране", - сказала Роке.

Ответы от партий и их объединений об участии в предвыборных дебатах Rus.LSM, как и планировалось, ожидаются до 27 мая. После уточнения состава участников редакция примет решение об изменениях в организации дебатов, если это будет необходимо. В настоящее время дебаты планируется разделить на четыре передачи.

Как сообщалось, ряд представленных в Сейме партий уже заявили, что не будут участвовать в предвыборных дебатах на русском языке - это "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, а также не представленная в парламенте Новая консервативная партия. В то же время готовность участвовать в дебатах выразили коалиционные партии "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян.

На этой неделе Центр государственного языка (ЦГЯ) выступил с заявлением о том, что не поддерживает идею ЛТВ о проведении на общественном телевидении перед выборами в Европарламент дебатов на русском языке, так как это противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества.

ЛТВ в связи с этим обратилось в Министерство юстиции с просьбой разъяснить заявления ЦГЯ, поскольку считает это попыткой повлиять на редакционные решения общественных СМИ. Как указало ЛТВ, ЦГЯ не понимает, чем предвыборная агитация отличается от передач о выборах, так как предвыборные дебаты - это не агитация, а контент о выборах в Европарламент.

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