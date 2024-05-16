Глава внешнеполитического ведомства Латвии Байба Браже сообщила в соцсети X о том, что она вступила в ряды ополчения.
"Особый день. Пополнение в 13-м пехотном батальоне Земессардзе, дана присяга", - написала министр у снимка, на котором Браже изображена в окружении семи женщин в форме Земессардзе.
Ранее глава МИДа Латвии неоднократно упоминала, что подала заявку на вступление в Земессардзе.
В 13-м пехотном батальоне 1-й Рижской бригады Земессардзе числятся примерно 110 земессаргов, а также профессиональные военнослужащие.
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