Глава внешнеполитического ведомства Латвии Байба Браже сообщила в соцсети X о том, что она вступила в ряды ополчения.

"Особый день. Пополнение в 13-м пехотном батальоне Земессардзе, дана присяга", - написала министр у снимка, на котором Браже изображена в окружении семи женщин в форме Земессардзе.

Ранее глава МИДа Латвии неоднократно упоминала, что подала заявку на вступление в Земессардзе.

В 13-м пехотном батальоне 1-й Рижской бригады Земессардзе числятся примерно 110 земессаргов, а также профессиональные военнослужащие.

Īpaša diena. Zemessardzes 13.kājnieku bataljonam papildinājums, zvērests dots. pic.twitter.com/jS85ORBZBo — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 16, 2024

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