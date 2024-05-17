Министерство образования и науки (IZM) предлагает всем педагогам перейти на единое нормальное рабочее время - 40-часовую рабочую неделю. Соответствующее решение могло бы вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

В IZM отмечают, что в настоящее время для педагогических должностей установлены разные недельные нагрузки - 21, 30, 36, 40 часов — что затрудняет понимание педагогами принципов формирования общей нагрузки и состава нагрузки.

В качестве примера министерство приводит учителя музыки, который преподает музыку в 6-7-х классах с нагрузкой 36 рабочих часов в неделю как учитель основного образования. В том же самом учебном заведении он учит музыке дошкольников с нагрузкой 40 часов в неделю, а во второй половине дня ведет кружок по интересам, например, ансамбль, где нагрузка составляет 30 часов. Это значит, что для такого учителя руководитель учебного заведения при определении общей нагрузки должен учитывать три различных режима нагрузки.

Годовая нагрузка учителей общего основного и общего среднего образования установлена​​в размере 1584 астрономических часов, исходя из того, что учитель ведет в среднем 24 урока по 40 минут в неделю (65% недельной нагрузки). С другой стороны, в профессиональном образовании годовая нагрузка педагога составляет 1320 астрономических часов.

Если установить 40-часовую неделю для всех, разница останется, но будет понятнее, считает IZM.

IZM также предлагает ввести новую методологию для исчисления состава нагрузки учителя в астрономических часах, которая учитывала бы время на преподавание и время на выполнение других обязанностей.

Профсоюз: предложение министерства приведет к уменьшению стоимости часа работы

Предложение IZM по сбалансированной нагрузке педагогов предусматривает сокращение стоимости рабочих часов, что уже происходило в 2016 и 2023 годах, заявила председатель Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага после встречи с министерством.

По ее словам, предложение предусматривает больше работы для педагогов при той же зарплате, что и раньше. Если предложение будет введено, учителя и дальше будут уходить с работы, потому что не "тянут" нагрузку. Ванага считает, что министерство "не видит за своими формулами реальной ситуации".

"Мы пытались сказать министру, что доверие педагогов подорвано, потому что уже дважды под руководством этой партии ["Нового Единства"] сложилась ситуация, когда за счет увеличения количества рабочих часов их стоимость уменьшалась. И теперь нам предлагают с 2025 года встать на те же грабли!" - сказала Ванага.

Министерство во время встречи не предоставило никаких расчетов. LIZDA ранее договорился, что если после этой встречи желаемого решения не будет, профсоюз вернется к требованию отставки министра образования Анды Чакши.

Чакша со своей стороны считает, что предложение IZM о переходе на 40-часовую неделю соответствует мировой практике. Она заверила, что с будущего года педагогам будет оплачиваться каждый час, независимо от нагрузки.

"Профсоюз продолжит возражать против предложения о 40 часах, но таково наше предложение, и с ним мы пойдем вперед", - заявила министр.

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