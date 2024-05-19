В 11% случаев покупателям ничего не сообщалось о стране происхождении товара или же их вводили в заблуждение. Например, страна происхождения не была указана для таких товаров, как капуста, арбузы, малина, вишня, укроп и петрушка. Одна из проверок показала, что лук литовского происхождения продается как латвийский.

В 10% случаев оказалось, что страна происхождения, указанная для потребителей, отличается от указанной в сопроводительных документах, а в 8% случаев страна происхождения вообще не была указана в сопроводительных документах на товар.

В 11% проведенных проверок выявлено ненадлежащее качество продукции. Например, продавцы торговали испорченными огурцами, помидорами, морковью, перцем, баклажанами, мандаринами, бананами и грушами.

В 2% случаев были выявлены неподходящие условия хранения продукции – нарушения гигиенических требований, несоблюдение температурного режима и т. п.