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Продолжая усиленный контроль за торговлей свежими овощами, фруктами и ягодами Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проверила более 400 предприятий, продающих эти продукты, в том числе магазины, рыночные палатки, уличных торговцев и оптовые предприятия. Нарушения были выявлены в 36% случаев.

Повышенное внимание уделялось прослеживаемости происхождения свежих овощей, фруктов и ягод, в том числе информации в сопроводительных документах и​​маркировке, указанию страны происхождения (на ценнике или этикетке) и другой информации для потребителей, а также качеству и условиям хранения товара.

  • В 11% случаев покупателям ничего не сообщалось о стране происхождении товара или же их вводили в заблуждение. Например, страна происхождения не была указана для таких товаров, как капуста, арбузы, малина, вишня, укроп и петрушка. Одна из проверок показала, что лук литовского происхождения продается как латвийский.

  • В 10% случаев оказалось, что страна происхождения, указанная для потребителей, отличается от указанной в сопроводительных документах, а в 8% случаев страна происхождения вообще не была указана в сопроводительных документах на товар.

  • В 11% проведенных проверок выявлено ненадлежащее качество продукции. Например, продавцы торговали испорченными огурцами, помидорами, морковью, перцем, баклажанами, мандаринами, бананами и грушами.

  • В 2% случаев были выявлены неподходящие условия хранения продукции – нарушения гигиенических требований, несоблюдение температурного режима и т. п.

  • В 4% случаев обнаружена несоответствующая маркировка продукции, в одной торговой точке был продлен срок хранения нарезанных и расфасованных овощей, а в четырех случаях выявлена незарегистрированная торговля.

У торговцев изъято более 700 килограммов испорченных лимонов, яблок, паприки, картофеля, клубники, груш, красного лука, помидоров, брокколи, цветной капусты и других товаров. В 16 случаях к предприятиям применены санкции и штрафы.

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