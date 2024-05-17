Партия "Согласие" все делала правильно, участвуя в праздновании окончания так называемой Великой Отечественной войны в Пардаугаве, и ни за одно 9 мая депутату Европейского парламента (ЕП) и лидеру списка партии на предстоящих выборах в ЕП Нилу Ушакову не стыдно. Об этом он заявил в интервью агентству LETA.

Политик признал, что празднование 9 мая всегда было для партии мероприятием семейного формата. Ушаков не согласен с тем, что он несет ответственность за то, как часть русскоязычных жителей Латвии отмечали 9 мая. Он считает, что не стоит выделять зафиксированные ранее в этот день нарушения, поскольку их было не так много - гораздо меньше, чем на других массовых мероприятиях.

По мнению Ушакова, празднование 9 мая в Риге удавалось организовать таким образом, чтобы избежать милитаризма и имперскости. "То, как в Пардаугаве отмечали 9 мая, было примером для многих государств - как для России, так и для других стран. У нас не было ничего, что было бы связано с милитаризмом, имперскостью. У нас было мероприятие, связанное с радостью людей по поводу окончания войны", - вспоминает политик.

Он считает, что было сделано абсолютно все, чтобы в Риге можно было одновременно отпраздновать как день Европы, так и победу над нацизмом. "Так же поступили и в нескольких других странах Европы. Мы все сделали правильно", - уверен Ушаков.

"Мне не стыдно ни за одно 9 мая, проведенное у памятника в Пардаугаве, не стыдно, мы все делали правильно, так укрепляя латвийское общества, несмотря на то, что всегда будут люди с разными мнениями", - отметил политик.

Ушаков согласен, что вторжение России в Украину в 2022 году многое существенно изменило, однако ответственность за это не стоит возлагать на тех, кто отмечает разгром нацизма 9 мая.

По его мнению, то, что даже после начала войны и сноса памятника в Пардаугаве, люди не спешат менять свои привычки праздновать 9 мая и, несмотря на установленные наказания, используют, например, запрещенную символику, свидетельствует только о том, что в обществе есть люди с разными взглядами. "У нас достаточно отмечаемых дат, когда люди также не ведут себя в соответствии с принятыми нормами или требованиями. Говорить о том, что нас следовало бы упрекать только потому, что есть несколько протоколов 9 мая, учитывая общую геополитическую ситуацию и напряжение… Не думаю, что все так драматично. Ни в одном обществе в Европе нет людей с абсолютно одинаковыми взглядами", - подчеркнул политик.

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