В отделении по уходу за новорожденными Детской клинической университетской больницы (BKUS) начаты углубленные проверки слуха с помощью нового оборудования, сообщает агентство LETA со ссылкой на больницу.

До сих пор в Латвии для новорожденных углубленный скрининг слуха не проводился, поэтому в отдельных случаях нарушения слуха выявляли поздно. Если ребенку своевременно — до шести месяцев — оказывается соответствующая медицинская помощь, это может улучшить навыки чтения, письма и общения в дальнейшем.

Следуя международным рекомендациям в области неонатологии — раздела медицины, который изучает новорожденных, — уже в ряде стран скрининг слуха младенцам проводят с использованием двух методов — автоматической отоакустической эмиссии (AOAE или OAE) и/или автоматического определения реакции ствола слухового мозга (AABR), который до сих пор был недоступен в Латвии, отметила руководитель Неонатологической клиники BKUS Даце Сниедзе.

"К сожалению, у таких маленьких детей проблемы со слухом без специального оборудования выявить сложно — нет видимых симптомов, снаружи уши обычно выглядят нормально. До сих пор в случаях, когда у новорожденного наблюдались факторы риска нарушения слуха или потери слуха, как можно скорее отправляли малыша в Латвийский детский слуховой центр, где его слух проверяли углубленно. Теперь мы можем провести нужные проверки, как только новорожденный попадает в детскую больницу, быстрее выявляя детей с нарушениями слуха", — пояснила Сниедзе.

В Латвии во всех родильных отделениях для здоровых новорожденных скрининг слуха проводится по доступному до сих пор методу ОАE. Однако у младенца могут быть такие нарушения слуха, которые возможно выявить только новым методом скрининга, в то время как результаты скрининга ОАE могут быть в пределах нормы. Из-за этого были случаи, когда нарушения слуха выявлялись с опозданием.

Сниедзе отметила, что в дальнейшем обследования с новым оборудованием не придется проводить всем новорожденным. Большинству детей достаточно пройти скрининг методом ОАE. Но и такие нарушения, которые обнаружить сложнее, встречаются часто: например, инфекционные заболевания или недостаток кислорода. Для выявления таких нарушений и будет применяться новый метод.

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