Парламентская фракция оппозиционной партии "Стабильность!" предлагает предоставить гражданство Латвии всем негражданам.

Предложенные фракцией поправки к Закону о гражданстве предусматривают, что гражданином Латвии считается лицо, которое было гражданином СССР, проживало в Латвии как до, так и после 21 августа 1991 года, получило паспорт негражданина, используемый до сих пор использует в качестве единственного официального удостоверения личности и подтверждения государственной принадлежности, работало в Латвии не менее пяти лет после 21 августа 1991 года и не совершало тяжких преступлений против Латвийского государства.

"Стабильность!" также предлагает установить, что родившееся в Латвии после 21 августа 1991 года является гражданином Латвии, если оно не имеет другого гражданства, не совершило тяжких преступлений против Латвийского государства или не приобрело статус латвийского негражданина.

Во фракции пояснили, что, хотя механизм механизм предоставления статуса негражданина был отменен с 1 января 2020 года, все еще остается значительное число людей, которым гражданство не было предоставлено автоматически.

В свою очередь, если человек, родившийся в Латвии после 21 августа 1991 года, получил гражданство другой страны, согласно поправкам, у него будет возможность подать заявление на получение латвийского гражданства в соответствии с действующей правовой базой.

В аннотации к законопроекту оппозиционная партия указывает, что в 2014 году число латвийских неграждан от общего населения Латвии составляло 262 622 человека, в 2019 году - 216 681 человек, а в 2024 году число проживающих в Латвии неграждан составляет около 180 000 человек, или 9% от общего количества жителей Латвии.

"Нынешняя ситуация означает, что паспорт негражданина - это не только недостаток юридических документов, но и раскол и преграда для интеграции общества", - считает партия "Стабильность!".

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