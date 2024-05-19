Большинство русскоязычных граждан Латвии на выборах в Сейм 2022 года не голосовали, а решили остаться дома. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал депутат Европейского парламента (ЕП) и кандидат на выборах в ЕП от партии "Согласие" Нил Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что на выборах в Сейм 14-го созыва русскоязычные избиратели "предали" "Согласие", проголосовав за другие партии, Ушаков заявил, что не согласен с этим утверждением.

По его словам, у членов "Согласия", которые негативно высказываются о партии "Стабильность!", просто "наболело".

"Большинство русскоязычных не пошли ни к Алексею Росликову, ни к кому-либо еще, они остались дома, и мы обращаемся к ним. Я не участвовал в кампании 2022 года, но мои коллеги справедливо считают, что они пострадали от клеветы в стиле 1990-х годов. Они хотят говорить правду, и в этих обстоятельствах для политиков нормально критиковать других - при условии, что они ищут правильные аргументы", - заявил европарламентарий.

Партия "Согласие" надеется на голоса как русскоговорящих, так и латышскоговорящих избирателей, отметил Ушаков.

"Пропорции на этот раз изменятся, это ясно, но мы надеемся на тех же избирателей, с которыми я, как политик, общаюсь с 2005 года. С тех пор мы говорим одно и то же - мы верим, что Латвия может развиваться стабильно и мирно, если латыши и нелатыши будут жить вместе. Мы должны искать формулу, по которой латыши и нелатыши будут жить вместе", - сказал он.

Политик подчеркнул, что представляемая им политическая сила выступает за использование государственного языка в госучреждениях. Однако, несмотря на то, что государственным языком в Латвии является латышский, не следует забывать о правах меньшинств, считает евродепутат. По мнению Ушакова, говорящие на русском языке жители Латвии не несут ответственности за войну в Украине.

"Я всегда подчеркивал, что каждый латвиец имеет право не знать другого языка, живя в Латвии, нам нужно обеспечить использование латышского языка во всех учреждениях управления, но это не может противоречить правам меньшинства, которыми пользуются в других частях ЕС, в том числе русскоговорящие. Они не несут здесь ответственности за войну в Украине, они не те, кого нужно проклинать, бить и стыдить за происходящее в другой стране. Мы как бы хотим помочь Украине и отомстить России, но все, что мы делаем - это говорим о своих соотечественниках, которые являются гражданами Латвии, но говорят на другом языке", - пояснил Ушаков.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!