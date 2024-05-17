В субботу, 18 мая, партия "Латвия на первом месте" подпишет соглашение о сотрудничестве с партией "Вместе для Латвии" (Kopā Latvijai), председателем правления которой является бывший мэр Резекне Александр Барташевич. Об этом порталу Delfi сообщили представители политической силы.

Соглашение подпишут Барташевич и председатель правления "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс.

Как отметили в представители "Латвия на первом месте", партии решили объединить свои силы, чтобы сотрудничать и представить общие списки кандидатов на предстоящих в 2025 году муниципальных выборах.

В тексте соглашения говорится, что обе стороны категорически осуждают инициированный правительством роспуск Резекненской думы, реальной целью которого была бесстыжая замена избранных жителями представителей назначенными сверху временными администраторами. По мнению партий "Латвия на первом месте" и "Вместе для Латвии", это создает опасный прецедент для политической расправы над любым самоуправлением Латвии.

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