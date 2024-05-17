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На платформе общественных инициатив Manabalss.lv ведется сбор подписей за то, чтобы предусмотренное на конкурс Евровидение финансирование было перенаправлено на латвийский спорт, сообщает агентство LETA.

Автор инициативы - Кристапс Богдановичс. Он призывает прекратить участие Латвии в Евровидении, так как сомнительно, что этот конкурс существенно помогает образу и репутации Латвии.

По мнению Богдановичса, люди, участвующие в Евровидении склонны вести себя "непристойно и они афишируют это как норму". Автор инициативы подчеркнул, что есть европейские страны, которые не участвуют в Евровидении по разным причинам, в том числе финансовым.

"Латвии было бы лучше инвестировать и без того проблемное государственное финансирование туда, где оно приносит нам очевидную пользу. Поэтому я призываю прекратить участие Латвии в Евровидении, не проводить Supernova и перенаправить финансирование на спорт", - говорится в инициативе.

Богдановичс считает ненормальным то, что Латвийская федерация биатлона (LBF) вынуждена собирать пожертвования для участия в чемпионате мира, который, по мнению автора инициативы, "определенно важнее Евровидения".

"С укреплением спорта и еще большими достижениями у молодежи будет все больше и больше действительно положительных примеров - успешных и известных спортсменов, которым можно подражать", - отметил автор инициативы.

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