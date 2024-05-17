С началом первых теплых дней увеличилось число пациентов, обратившихся за помощью в Центр неотложной медицины Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) с травмами, сообщила агентству LETA специалист по связям больницы Илзе Олштейна.

В четверг, 16 мая, в больницу был доставлен 231 ребенок, 109 из них — с травмами. Большинство травм было вызвано падением детей с высоты, в том числе падения с различных предметов на детских площадках, с велосипеда и дома. 13 детей были доставлены в этот день с вывихом ноги или руки, десять — со ссадинами и ранами.

Полностью избежать травм невозможно, но медики ДКУБ просят внимательнее следить за детьми, особенно в предстоящие выходные, которые будут по-летнему теплыми.

"Каждый год в теплую погоду увеличивается количество детей, доставленных в центр неотложной помощи детской больницы после получения различных травм, но когда мы видим около 100 пациентов за один вечер, мы приходим к выводу, что за ними недостаточно тщательно присматривали. Еще только середина мая, но за этот месяц помощь хирурга понадобилась более чем 1 000 детей после травм", — заявил Марк Ронис, руководитель Центра неотложной медицинской помощи ДКУБ.

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