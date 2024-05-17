Премьер-министр Эвика Силиня, встретившись в пятницу с генеральным директором Службы государственных доходов (СГД) Байбой Шмите-Роке, подчеркнула необходимость сосредоточиться на том, чтобы сделать услуги СГД максимально удобными и простыми для клиентов. Вклюачя снижение административного бремени для граждан и предприятий и внедрить современные цифровые решения.

Силиня выразила удовлетворение тем, что в первые три месяца своей работы генеральный директор СГД работала как над новыми цифровыми решениями, облегчающими повседневную жизнь клиентов, так и в тесном сотрудничестве с предпринимательскими организациями, чтобы понять слабые стороны существующего сотрудничества и предложить решения.

Руководство СГД продвигает масштабную реформу по отделению Управления налоговой и таможенной полиции от службы и работает над тем, чтобы сделать службу учреждением, ориентированным на обслуживание, сказал агентству LETA пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс.

Во время встречи обсуждались планы СГД в области цифрового развития, развитие внутренних процедур СГД и поддержка малого бизнеса. Премьер-министр приветствовала готовность руководства СГД внедрять изменения для повышения эффективности работы службы.

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