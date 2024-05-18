23 года убирала школу — и осталась без работы. Такова история Алины, которая трудилась в учебном заведении Каугури — ее ситуация отнюдь не единична, пишет Rus.LSM.

В марте Юрмальская дума решила уволить весь технический персонал школ, и доверить уборку компании. Оформлять договоры с новым работодателем пожелали не все, и на то есть причины.

Алина, Елена и Надежда до недавнего времени работали уборщицами в юрмальской Каугурской средней школе. Мыли полы, стены, парты, помогали с ремонтом, дежурили в коридорах — в общем, следили за чистотой. Но в мае остались без работы.

21 марта Юрмальская дума решила уволить весь технический персонал в школах, а также в культурных и спортивных учреждениях города. Теперь эти услуги оказывает отдельная клининговая компания. Уборщицам предложили перейти туда на работу. Но условия их не устраивают.

"Сейчас получается на школу по 2-3 человека. Это очень тяжелый физический труд! Когда человек реально выкладывается. И обидно, что разбежались те сотрудники, которые действительно работали", — сообщила уборщица Алина.

Она проработала в школе 23 года. Большой рабочий стаж и у других.

"Мне оставалось три года до пенсии, и я бы осталась, но при этих условиях и пенсии не дождешься", — рассказала ее коллега Елена.

И они такие не одни. Уборщицы Юрмальской начальной государственной гимназии пожелали остаться анонимными.

"4,40 в час "грязными" там. А обязанностей — наполовину больше. Как рассказали, зарплата маленькая, а ты всю школу убираешь! Три человека они хотят на всю школу. А было пять, и то было тяжело. А сейчас у всех семьи, и без работы остались", — сообщили они.

Сколько всего уборщиц не захотели работать на новых условиях, у городской думы информации нет. Но в Межмальской основной школе 6 человек все же перешли на работу в клиниговую фирму и продолжают работу. Одна из них — Татьяна, работает здесь в целом больше 20 лет.

"Мы просто еще хотели поработать, ну и остались, работаем. Нет проблем.

— Часы работы поменялись?

— Нет, мы работали 8 часов. Но за эти 8 часов могли и другими работами заниматься по школе. А сейчас — только уборкой.

— А в заработной плате изменилось что-то?

— Не знаю. Сказали, будет больше".

Бывшие уборщицы говорят — особенно обидно, что им даже не дали доработать этот учебный год: "Можно было сделать — девочки, дорабатываем до мая, и с июня начать спокойно внедрять", — считает одна из них.

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