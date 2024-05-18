В Латвии становится по-летнему тепло, и все больше рижан устремятся на отдых в Юрмалу — ближе к морю. В связи с этим, юрмальское самоуправление призвало покупать пропуска для автомобилей через интернет или в приложении. Об этом говорится на портале города-курорта jurmala.lv.

Купить пропуск можно на портале epakalpojumi.jurmala.lv или используя мобильные приложениях Mobilly, EuroPark, Citadele.

При оплате нужно указать регистрационный номер автомобиля — пропуск будет действителен только для конкретного транспортного средства. Приобрести документ можно также на въездах в Приедайне и Вайвари, но только по банковской карточке.

Оплатить пропуск можно как заранее, так и после въезда в город. Однако, в последнем случае важно помнить, что приобрести пропуск необходимо именно в въезда автомобиля в Юрмалу — до 23:59.

Чтобы не забыть приобрести пропуск, можно подписаться на получение напоминания по электронной почте. Если транспортное средство въедет в Юрмалу без приобретенного пропуска, на зарегистрированную электронную почту будет отправлено напоминание в тот же вечер, чтобы была возможность успеть приобрести пропуск и избежать штрафа. Оформить напоминание можно на сайте www.jurmala.lv в разделе "Пропуска" (Caurlaides).

В рабочие дни пропуск можно купить и в кассе городской администрации по адресу улица Йомас 1/5 или в Туристическом информацинном центре на улице Лиенес, 5.

С 1 февраля 2024 года пошлина за въезд в Юрмалу составляет три евро — вместо прежних двух. Теперь въезд будет платным круглый год, а не только в течение теплого сезона, как было раньше.

Зато места для парковки автомобилей в Юрмале являются бесплатными (за исключением частных парковок).

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