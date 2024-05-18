Чемпионами Латвии в забеге на милю на марафоне Rimi в субботу в Риге стали Кристерс Кудлис и Лига Велвере.

В забеге "DPD jūdze" (1609 метров) от Латвийского национального художественного музея до памятника Свободы Кудлис достиг лучшего результата 4 минуты и 13,95 секунды.

Вторым с результатом 4 минуты и 15,24 секунды пришел рекордсмен Латвии на этой дистанции Никита Богданов, третьим - Роберт Глазерс, преодолевший дистанцию за время длиннее на 1,1 секунды.

У женщин победу одержала Велвере, преодолев дистанцию за 4 минуты и 54,06 секунды.

Второе место заняла Камилла Ванадзиня, финишировавшая за пять минут и 4,65 секунды, третье - Сибилла Ванадзиня, которая провела на дистанции 5 минут и 6,21 секунды.

Забег "DPD jūdze" уже в третий раз включается в чемпионат Латвии. В прошлом году чемпионами Латвии на этой дистанции стали Угис Йоцис и Велвере.

В субботу также проходят мероприятия детского олимпийского дня на набережной 11 ноября.

Дистанции в пять и десять километров, а также полумарафон и марафон пройдут в воскресенье.

Марафон проводится в Риге с 1991 года и является самым масштабным событием народного спорта в странах Балтии. В этом году на марафоне бегуны соревнуются в 34-й раз.

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