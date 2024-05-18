Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в воскресенье пробежит на рижском марафоне Rimi полумарафонскую дистанцию, а собранные средства направит на закупку дронов для вооруженных сил Украины.

Глава латвийского МИДа пробежит полумарафон под номером "815", так как столько дней идет борьба Украины против страны-агрессора России, свидетельствует запись министра в твиттере. Министр иностранных дел также присоединила к публикации ссылку на портал Ziedot.lv.

Авторы инициативы на этом портале подчеркивают, что российская армия продолжает жестоко атаковать ракетами и дронами украинские города. Украинские военные остро нуждаются в разного рода беспилотниках — дронах FPV, разведывательных и атакующих беспилотниках.

Дрон FPV может стоить до 1000 евро, но потенциал его использования в обороне очень широк: такой беспилотник может уничтожить вражеские установки на миллионы долларов. Рост числа дронов на передовой делает боевые операции против российских оккупантов более технологичными, сказано на портале.

Для эффективной борьбы с российской армией вооруженным силам Украины необходимы миллионы дронов в год. Поддержав этот проект, люди не только помогают повысить безопасность украинских военных, но и способствуют развитию обороны и военной индустрии Латвии, подчеркивают авторы инициативы. Проект реализуется в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии.

Марафон проводится в Риге с 1991 года и является самым масштабным событием народного спорта стран Балтии. В этом году на марафоне бегуны будут соревноваться в 34-й раз.

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