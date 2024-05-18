В понедельник, 20 мая, с 10:00 до 10:08 по всей стране на три минуты будут активированы сирены оповещения с целью их проверки, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В VUGD заявили, что на этот раз во время проверки сирен звуковой сигнал будет звучать интервалами: звук будет слышен в течение 5 секунд, затем последует перерыв, после чего сигнал будет повторяться.
Впервые получат уведомление о проверке сирен пользователи приложения 112 Latvija.
Также мобильные операторы отправят текстовое сообщение о плановой проверке сирен гражданам Украины, находящимся на территории Латвии.
VUGD просит не беспокоиться, проверка сирен в понедельник не требует никаких действий от жителей Латвии.
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