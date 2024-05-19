В июне в Риге более недели будут проходить различные мероприятия Baltic Pride, которые завершится маршем 15 июня, сообщил агентству LETA латвийский правозащитник и защитник прав LGBTQI Каспарс Залитис.

"Балтийский прайд" начнется с открытия Дома прайда 6 июня и продолжится различными мероприятиями, включая беседы об эротике в искусстве, мастер-класс по плакатам, кино, балы и форум "Форум разнообразия и инклюзивности".

Кульминация Baltic Pride запланирована на субботу, 15 июня, когда в Риге пройдет марш за равенство "Пока мы все будем равны". Марш организован ассоциацией ЛГБТ и их друзей "Мозаика".

Как отметил Залитис, шествие планируется по тому же маршруту, что и в прошлом году во время Riga Pride. В прошлом году марш "Мы все Латвия" стартовал в Верманском саду, затем участники прошли по улицам Элизабетес, Бривибас, Бруниниеку, Тербатас и вернулись в Верманский сад.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, организаторы мероприятия подали заявку на координацию марша и она находится на рассмотрении.

Информация о мероприятиях прайда доступна на сайте "balticpride.org".

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