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С открытием в Риге купального сезона все столичные спасатели прошли повторный инструктаж и к работе готовы. Теперь у специалистов появилась новая техника. Например, спасатели могут наблюдать за ситуацией на воде при помощи дронов, сообщает Rus.LSM.lv.

С этой неделе в Риге официально открыт купальный сезон, и полиция и спасатели начали активно использовать в своей работе дроны. Они помогают оперативнее патрулировать зоны отдыха или найти пропавшего на пляже ребенка.

Размер и тип дрона выбирают в зависимости от места купания, рассказал представитель управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции Янис Скримс: "Наш большой дрон работает на спасательной станции Вецаки, обеспечивает безопасность и контроль. У него есть функция — наговорить текст, который потом дрон озвучит с неба, таким образом, люди в воде услышат наше предупреждение или просьбу плыть обратно".

Так как "говорящий" дрон — пока еще новинка, реакции у людей бывают разные, но в основном - положительная, говорит Александр Лиситин, старший инспектор управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции.

Пока такой дрон не передает ответы плавающих. Но у него есть термокамера, которая облегчает поиски, например, в дюнах у леса.

"А здесь маленькие дроны, которые будут на других спасательных станциях — мощность у них меньше и возможности наговорить текст нет. Но они настолько же эффективны", — пояснил Янис Скримс.

Спасатель сам принимает решение, как часто запускать дрон. Но в некоторых местах купания хотят поменять эту систему.

"В ближайшее время планируем более серьезную установку дронов на спасательной станции Вецаки и Кишэзерс. Там патрулирование дронов будет автоматическим. Дроны будут сами взлетать, сами приземляться — они выполнят свой маршрут и сообщат о зафиксированных нарушениях на экране. А дальше их увидит дежурный или старший по смене", - сообщил Скримс.

Всего этом году в Риге будет восемь официальных мест купания: в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, два пляжа на Луцавсале, на Румбуле, на Кипсале и на озере Бабелитес. На каждом пляже есть кабинки для переодевания, скамейки, шезлонги, парковка для велосипедов и мусорники, а также работают минимум два спасателя.

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