В Риге на улице Краста между Островным и Южным мостом несколько лет, с самого момента посадки, борются за жизнь десятки берёз и дубов. Их сюда посадили во время обустройства променада. И с каждым годом сухих деревьев тут становится всё больше, сообщает rus.LSM.lv.

Деревья на улице Краста появились всего 3,5 года назад. Тогда Рижская дума хотела сделать эту улицу зеленее и посадила 120 деревьев и две тысячи кустов.

Но "зеленее" не получилось. Ветки засохли, и с каждым годом деревьям все хуже.

Судьбой этих деревьев рижане заинтересовались еще в 2021 году — тогда им было всего 7 месяцев, но они уже выглядели полумертвыми. Предприятие Koku eksperts провело экспертизу и выяснило, что практически у всех деревьев повреждены кроны.

Повреждены в основном нижние части крон деревьев. И у дубов шансов выжить больше, чем у берез.

По словам руководителя Koku eksperts Гвидо Лейбургса, "основное воздействие происходит зимой — от соли, которой посыпают улицы. Если скорость на этом участке 70 километров в час, в реальности 70-90 — образуется водно-солевая смесь, которая поднимается довольно высоко в воздух и оседает на ветвях деревьев. Соль, в дополнение к неблагоприятным зимним условиям, способствует замерзанию этих ветвей. В результате почки погибают, и деревья весной не распускаются".

"Если ограничение скорости здесь не будет пересмотрено, то единственным способом попытаться вырастить здесь деревья будет посадка только в центральной части зеленой зоны — как можно дальше от проезжей части. Но не думаю, что что-то здесь будет хорошо себя чувствовать", — пояснил Лейбургс.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс выразил надежду, что хотя бы часть деревьев не погибнет: "Осенью увидим, сколько деревьев выживет и тогда будем решать, сажать ли на их место другие виды деревьев. Засохшие деревья — уберем".

Гвидо Лейбургс советует не прекращать поливать и удобрять деревья, и каждую весну омывать их стволы водой — чтобы очистить от соли.

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