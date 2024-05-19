Сеть бензоколонок Viada запустила кампанию, в рамках которой военным и земессаргам предлагали скидку на 30% на кофе. Акция вызвала подозрения в том, что ранее связанное с российской компанией Lukoil предприятие собирает данные о латвийских военнослужащих.

Информация о кампании начала распространяться в соцсетях несколько недель назад. Несколько депутатов Сейма, которые являются членами Земессардзе, подтвердили передаче Nekā personīgā телеканала TV3, что получили предупреждение не оставлять свои данные в рамках маркетинговых акций.

"Были сообщения, что есть подозрения в незаконном сборе информации о личном составе "Земессардзе". Да, могу подтвердить, что такая информация до земессаргов была доведена", - заявил передаче депутат Сейма Раймондс Чударс ("Новое Единство"). Земессаргов предупредили не показывать свои удостоверения на заправках.

Представитель Viada Александр Кезис заявил передаче, что на заправках не требуют никаких документов. Более того, по его словам, акция была запущена только на бензоколонке в Айзкраукле - по инициативе работников. "Там рядом какая-то часть земессардзе. Они приходят в форме, и им просто предлагают скидку на кофе и горячие напитки. Но мы не просим удостоверение, это личные данные", - заявил Кезис. Компании достаточно номера карточки клиента.

До 2015 года бензоколонки Viada в Латвии принадлежали российской компании LUKOIL. Затем заправки были проданы австрийской компании AMIC Energy Management GmbH. Сейчас сетью заправок в Латвии управляет SIA Viada, которая является дочерним предприятием одноименной литовской компании.

TV3 полагает, что опасения у военных могли быть вызваны именно тем, что сеть имеет российские корни.

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