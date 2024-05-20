С учетом текущей геополитической ситуации и рисков Служба государственной безопасности (СГБ) регулярно корректирует планы действий по охране лидеров государства, сообщили в учреждении агентству LETA, отвечая на вопрос, сделаны ли какие-либо выводы после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Чтобы своевременно выявлять риски для безопасности охраняемых латвийских должностных лиц, СГБ анализирует заявления и действия, направленные против этих лиц в интернете.

От дальнейших комментариев в СГБ отказались, сославшись на специфику работы этой службы.

На прошлой неделе премьер-министр Фицо был серьезно ранен несколькими выстрелами в городе Хандлово. Это произошло перед местным домом культуры после выездного заседания правительства, когда премьер вышел пообщаться с народом.

Как сообщили словацкие СМИ, в премьер-министра стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула, открыто выражавший в социальных сетях свою ненависть к Фицо.

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