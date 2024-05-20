Женщину с переломом ноги отправили из Елгавской городской больницы домой, так и не оказав ей помощи. Медики считают, что поступили правильно, между тем сын считает, что произошла халатность врачей, и переживает, что в будущем маме она может стоить очень дорого, сообщает Lsm.lv.

Эдгар Янчук обратился в передачу 4. studija Латвийского телевидения (LTV), поскольку переживает за здоровье мамы. У женщины остеопороз, и она уже в пятый раз сломала ногу, однако медики перелома ноги при первичном осмотре не заметили. Женщина сейчас должна терпеть трудности с передвижением и боль.

Эдгар обнаружил, что все началось с того, что мама неудачно споткнулась: "Опухоль у нее была очень большая, но мы подумали, что, может быть, это травма какая-то, потому что синяка не было, какой появляется обычно при переломах. В понедельник мы обратились в Елгавскую поликлинику, чтобы сделать рентген. Сделали рентген, где началась наша история, потому что узнали, что ответ будет только через четыре дня. Несмотря на то, что мы были единственными людьми, которых тогда приняли на рентген".

Женщина терпела боль и ждала ответа. В нем было сказано, что на рентгене виден, "возможно, перелом дистальных частей обеих лодыжек без дислокации". Она отправилась к семейному врачу, который сразу же направил пациентку в Елгавскую больницу.

По словам Эдгара, в больнице женщина прождала четыре часа. Врач попросил ее встать и пройти несколько метров вперед и назад, что она и сделала. Тогда врач сказал, что не видит перелома, посоветовал идти домой и передвигаться меньше. Врач также посоветовал сделать еще один рентген, но не отправил делать его на месте в больнице.

Мама Эдгара пошла на повторный рентген через четыре дня в другое медучреждение, где пришли к выводу — "перелом дистальной части лодыжки в двух местах без дислокации. Фаза консолидации".

"Это означает, что кости ноги уже начали срастаться. Больше никакие медицинские манипуляции невозможны, и человек до сих пор находится дома, он находится на больничном листе. Это, конечно, влияет на ее финансовую ситуацию", — пояснил Эдгар.

В поликлинике задержку с заключением отрицают

Сын сильно возмущен отношением врачей к маме, поскольку неизвестно, как этот перелом отразится на способности женщины к передвижению в будущем. Чтобы изучить, почему женщина не получила полноценного ухода, 4. studija отправилась в первое учреждение, где проводился рентген. В Елгавской поликлинике этот случай хорошо помнят — пациентка попала туда по направлению своего семейного врача.

Главная медсестра Елгавской поликлиники Байба Пласе отметила, что рентген провели быстро, и за полтора дня врач-радиолог дал заключение.

Главный врач Елгавской больницы: наш специалист патологию не подтвердил

В Елгавской городской больнице, где мама Эдгара ждала несколько часов, чтобы проконсультироваться с травматологом и показать ему результаты рентгена, проведенного в Елгавской поликлинике, о претензии слышали впервые и категорически отрицают поверхностность медика.

"Ее осмотрел сертифицированный травматолог, ознакомился с направлением семейного врача. (…) Патологию наш специалист не подтвердил и написал свой поставленный диагноз, рассказал и про все лечение", — пояснила главный врач больницы Солвейга Абола.

Травматолог посоветовал повторить рентгенограмму через 5-7 дней, что является стандартным требованием при возможных травмах ног. "Это для контроля ситуации, а не для того, чтобы подтвердить предыдущее заключение", — пояснила Абола.

В больнице подчеркивают, что в таких ситуациях, когда есть подозрения в поверхностности или халатности медика, не стоит стесняться обращаться в медучреждение с жалобой.

"На сайте есть наши телефоны. Тогда мы назначаем время встречи, у нас есть руководитель по качеству, которая всем этим занимается. У нас есть комитет по клиническому аудиту, на котором мы рассматриваем эти ситуации", — подтвердила Абола.

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