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С 28 мая в Риге начнутся проверки теплосетей, сообщает агентство LETA со ссылкой на Rīgas siltums.

28 мая гидравлическая проверка пройдет в Болдерае, 5 июня — в Вецмилгрависе, 26 июня — в Иманте и Засулауксе, 16 июля — в Зиепниеккалнсе.

4 июля состоятся гидравлические проверки теплосетей на правом берегу Даугавы.

Чтобы предотвратить выброс горячей воды, температура которой в летние месяцы может достигать +75 градусов, в случае повреждения теплосетей перед гидравлическими проверками она охлаждается до температуры ниже +45 градусов.

В связи с этим у некоторых потребителей температура горячей воды может снизиться уже вечером предыдущего дня.

Проверки необходимы для обеспечения безопасности тепловых сетей. Это позволяет выявить повреждения, снизить риск утечек, а также предотвратить случаи, когда люди остаются без отопления и горячей воды в зимние месяцы.

Во время гидравлической проверки из теплосетей может вытекать вода зеленоватого цвета, окрашенная пищевым красителем, который не опасен для людей и окружающей среды.

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