Установка штативов для велосипедов в новых электропоездах, произведенных чешской компанией "Škoda Vagonka", обойдется в 1,198 млн евро, сообщили агентству LETA в АО "Pasažieru vilciens" (PV).

PV отмечает, что первые электропоезда с установленными велоштативами могут появиться на линиях до конца лета, а оснащение всех 32 электропоездов штативами может быть завершено к лету следующего года.

В каждом электропоезде будут размещены 12 велоштативов - по шесть в каждом головном вагоне. Для установки штативов шесть стационарных сидений будут заменены складными сиденьями, над которыми будут демонтированы багажные полки. Вместо этих полок будут оборудованы крюки для крепления четырех велосипедов в вертикальной позиции.

Пассажиры также получат возможность поставить велосипеды горизонтально, закрепив их специальными ремнями. В горизонтальной позиции напротив складных кресел под двумя из крюков можно будет поставить четыре велосипеда.

Соответственно, пассажиры смогут выбрать способ установки: поставить два велосипеда вертикально и остальные четыре горизонтально, либо четыре велосипеда вертикально с помощью крюков.

Как сообщалось, расходы на оборудование новых электропоездов велоштативами на 85% будут покрыты из фондов Евросоюза, а остальная часть будет покрыта из средств госбюджета.

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