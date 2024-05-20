В субботу, 18 мая в Европейскую ночь музеев более 230 учреждений культуры и иных общественных организаций предложили жителям Латвии бесплатную программу. Как сообщила порталу Delfi представитель Министерства культуры Даце Визуле, акция "Ночь музеев" собрала более 180 770 посетителей, лидер по числу посещений- Музей Ротко в Даугавпилсе.

Как отмечает Визуле, двадцатая годовщина участия латвийских музеев и других учреждений в международной акции "Ночь музеев" показала неизменный интерес жителей страны к этому мероприятию.

Аккредитованные государством музеи за время акции приняли 180 769 посетителей, однако общее число всех участников "Ночи музеев", а значит и посетителей, как минимум в два раза больше. Поскольку в этом году в "Ночи музеев" участвовали и другие организации - усадьбы, выставочные залы, учреждения госуправления, предприятия и так далее. Зафиксировано только число посетителей непосредственно музеев. В это число не включены гости других учреждений. Например, многие посетили Рижский президентский замок, здания Сейма и Кабинета министров и так далее.

Данные о посещении мероприятий "Ночи музеев" в Минкульт предоставили 136 аккредитованных музеев, включенных в официальную программу акции.

Foto: LETA. "Muzeju nakts" Vēstures un kuģniecības muzejā

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Наибольшая посещаемость - у аккредитованных музеев Риги и ее окрестностей. Мероприятия в столице и пригородах посетил 65 141 человек, в Курземе – 39 843 человека, в Земгале – 15 462, в Видземе – 27 813 посетителей, а в Латгале – 32 510 человек.

Больше всего зарегистрированных посетителей – 13 525 – собрал Музей Ротко в Даугавпилсе, за ним следуют Рижский музей истории и мореходства, принявший 12 820 гостей, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей (12 250) и Валмиерский музей (12 126).

"Для меня большая радость, что в "Ночь музеев" людям действительно интересно увидеть, что предлагают в Латвии учреждения, хранящие память. Мы можем гордиться количеством разнообразных и богатых музеев не только в столице, но и в регионах. Хочу пожелать, чтобы приятный опыт "Ночи музеев" вдохновлял возвращаться в музеи и в обычные дни", - сказала министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные").

В этом году мероприятия "Ночи музеев" в Латвии объединяла тема поиска и исследований, связанная уже с темой Международного дня музеев "Музея для образования и исследований".

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